Онищенко рассказал о мерах против китайского коронавируса

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Для профилактики коронавируса достаточно соблюдать те же правила, что и при эпидемии гриппа, заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире ИА "НСН".

"Меры, которые мы видим в КНР, когда они закрывают многомиллионные города на въезд и выезд, я считаю избыточными. Сегодня надо соблюдать те меры, которые мы проводим в рамках профилактики гриппа. Это касается и ношения масок, и ограничения массовых мероприятий. На границе с Китаем уже установлен контроль. Мы будем информировать и корректировать мероприятия в динамике", – сказал Онищенко.

Кроме того, он заметил, что ВОЗ пока не дает никаких рекомендаций для профилактики коронавируса, потому что не имеет достаточной информации о нем и его особенностях.

Онищенко подчеркнул, что самое главное в данной ситуации – это "не нагнетать истерию". По его словам, специалисты контролируют ситуацию.

Ранее сообщалось, что представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на заседании по поводу нового коронавируса порекомендовали всем странам подготовиться к принятию мер из-за заболевания. В связи с этим Роспотребнадзор направил в регионы РФ рекомендации по лабораторной диагностике нового коронавируса, среди которых применение тест-системы для выявления нового вируса, обеспечение медицинских учреждений оборудованием и квалифицированными сотрудниками для проведения диагностических исследований.

Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая опубликовал снимок коронавируса 2019-nCoV, сделанный с помощью электронного микроскопа. Уточняется, что число заразившихся коронавирусом в Китае приближается к тысяче, умерли 26 человек. Для борьбы с вирусом Китай привлек военных медиков.

В связи со вспышкой заболевания в КНР Роспотребнадзор посоветовал россиянам воздержаться от путешествий в эту страну. В "Аэрофлоте" уже предложили пассажирам сдать билеты на рейсы в Китай без взимания платы.