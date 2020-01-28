Роструд призвал учитывать ситуацию в Китае при планировании командировок

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Роструд рекомендует россиянам при планировании командировок в Китай учитывать эпидемиологическую ситуацию в стране, сообщает пресс-служба ведомства.

Работодателям напомнили, что, согласно Трудовому кодексу РФ, они обязаны обеспечивать работникам безопасные условия и охрану труда. Кроме того, любой работник вправе отказаться от командировки, если основания для такого отказа предусмотрены в Трудовом кодексе или трудовом договоре.

Многих работников можно отправить в командировку только с их согласия. Это женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, одинокие родители и опекуны, воспитывающие детей в возрасте до пяти лет, работники, имеющие детей-инвалидов, а также работники, которые ухаживают за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.

Есть и категория работников, которых вообще нельзя направлять в командировку, поскольку это запрещено законом. К ним относятся беременные женщины, несовершеннолетние, за исключением спортсменов и творческих работников, работники, заключившие ученический договор, инвалиды, а также работники, зарегистрированные в качестве кандидатов в выборный орган (в период проведения выборов).

Посольство России в Китае выясняет возможность и порядок выезда соотечественников из провинции Хубэй. Китайские власти ограничили передвижение на ее территории из-за распространения коронавируса. Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китай располагает возможностями для преодоления вспышки нового вида пневмонии.

Роспотребнадзор постановил подготовить медиков в РФ к лечению коронавируса и перевести больницы на строгий противоэпидемический режим. Врачи будут практиковать сбор анамнеза у лиц с симптомами, не исключающими новый коронавирус.

Ростуризм советует воздержаться от туристических поездок в КНР. Российские туроператоры приостановили прием групп туристов из Китая. Меры по предупреждению распространения болезней принимают в РЖД.

Противоэпидемиологические мероприятия проводятся на вокзалах Дальневосточной, Забайкальской, Восточно-Сибирской железных дорог, а также приграничных вокзалах Южно-Уральской и Западно-Сибирской железных дорог.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил организовать штаб по коронавирусу. Туда войдут его заместители, главы Минтранса, Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга.