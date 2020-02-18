Главврач больницы в Ухане скончался от коронавируса

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Главный врач больницы Уханя Лю Чжимин умер от коронавируса. Он работал в том госпитале, в который доставляли зараженных людей, информирует "Газета.ру".

Медику был 51 год. Коллеги пытались его спасти, однако все попытки оказались тщетны.

Ранее сообщалось, что в Ухане от коронавируса скончался врач, которому запретили говорить о его появлении. Позднее СМИ опровергли информацию о смерти Ли Вэньляна. Отмечалось, что он действительно заразился новым типом пневмонии и находится в критическом состоянии.

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Вспышка коронавируса была выявлена в крупном китайском городе Ухань в конце декабря прошлого года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

За пределами КНР случаи заражения были зафиксированы в 25 странах, включая Россию. В РФ COVID-19 оказался у двоих граждан Китая, их болезнь протекала в легкой форме. На данный момент пациентов выписали.

По последним данным, число жертв вируса в Китае достигло почти 1,9 тысячи человек, инфицированы еще 72,4 тысячи граждан. Побороть болезнь удалось 12,5 тысячи жителей.