В Москве самый низкий прирост заболеваемости COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Наименьшие темпы прироста коронавирусной инфекции за сутки были зафиксированы в Москве и Московской области. Об этом заявляет Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1) Москва, Московская область – 0,3%; 2) Республика Северная Осетия, Севастополь – 0,4%; 3) Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Калининградская область – 0,5%", – следует из сообщения Оперштаба.
Ранее говорилось, что столица занимает 33-е место по количеству новых случаев COVID-19. За последние сутки выявлено 628 новых случаев заболевания. При этом в РФ зафиксировано 6 422 новых случая коронавируса.
С 16 июля горожане смогут бесплатно пройти ПЦР-тестирование на коронавирус в 207 поликлиниках Москвы. По словам заместителя мэра столицы Анастасии Раковой, соответствующее решение подписал глава города.
Москва занимает 33-е место по количеству новых случаев коронавируса
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