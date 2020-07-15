Москва занимает 33-е место по количеству новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве число новых случаев коронавируса составляет 4,95 на 100 тысяч человек, свидетельствуют данные Росстата.

Таким образом, столица занимает 33-е место среди субъектов РФ.

По данным Оперативного штаба по ситуации с COVID-19, в Москве за последние сутки выявлено 628 новых случаев коронавируса. Количество новых заболевших за последние две недели сократилось еще на 27,3%

За минувшие сутки в столице выздоровели еще 1 844 пациента после прохождения лечения от COVID-19. Общее число переболевших коронавирусом выросло до 167 810.

Начиная с 16 июля москвичи смогут бесплатно пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию в 207 поликлиниках города. По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, соответствующее решение подписал глава города.

