Ношение масок в общественных местах Франции станет обязательным

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Фото: AP Photo/Thibault Camus
Во всех общественных местах закрытого типа Франции станет обязательным ношение масок. Правило вступит в силу со следующей недели, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу правительства страны Жана Кастекса.
Ранее о введении масочного режима в общественных местах высказался французский президент Эммануэль Макрон, так как стало известно о некоторых признаках возвращения пандемии коронавируса.
"Мы хотели ввести эти меры с 1 августа. Но я слышал, что этот срок кажется слишком запоздалым. Поэтому постановление вступит в силу с начала следующей недели", – сказал Жан Кастекс.
До настоящего времени ношение масок было обязательным только в общественном транспорте.
Накануне во Франции врачи зафиксировали первый случай внутриутробного заражения коронавирусом. Подобный случай сформирует новый принцип работы с беременными женщинами для снижения риска передачи COVID-19 плоду.
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