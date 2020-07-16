Ношение масок в общественных местах Франции станет обязательным

Фото: AP Photo/Thibault Camus

Во всех общественных местах закрытого типа Франции станет обязательным ношение масок. Правило вступит в силу со следующей недели, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу правительства страны Жана Кастекса.

Ранее о введении масочного режима в общественных местах высказался французский президент Эммануэль Макрон, так как стало известно о некоторых признаках возвращения пандемии коронавируса.

"Мы хотели ввести эти меры с 1 августа. Но я слышал, что этот срок кажется слишком запоздалым. Поэтому постановление вступит в силу с начала следующей недели", – сказал Жан Кастекс.

До настоящего времени ношение масок было обязательным только в общественном транспорте.

Накануне во Франции врачи зафиксировали первый случай внутриутробного заражения коронавирусом. Подобный случай сформирует новый принцип работы с беременными женщинами для снижения риска передачи COVID-19 плоду.