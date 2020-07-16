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В мире

10:26

Врачи зафиксировали первый случай внутриутробного заражения коронавирусом

происшествия медицина за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Коронавирусная инфекция способна передаваться от беременной женщины к плоду в утробе, об этом сообщает News.ru со ссылкой на врачей из Университета Париж-Сакле.

Беспрецедентный случай произошел во Франции. В больницу с лихорадкой и кашлем поступила 23-летняя девушка на 35-й неделе беременности. Ее тест на COVID-19 оказался положительным. Через несколько дней после исследования пациентке сделали кесарево сечение в связи с внутриутробной гипоксией плода.

Спустя пару дней жизни у малыша начались проблемы с кормлением, появились спазмы и ригидность мышц. Обследование выявило коронавирус. Врачи уверены, что вирусом младенец заразился через плаценту матери. Вскоре состояние ребенка улучшилось, его с матерью выписали из больницы на 18-й день.

Врачи уверяют, что организм зараженного ребенка в состоянии самостоятельно бороться с инфекцией, но все же риски поражения мозга и других органов высоки. Подобный случай сформирует новый принцип работы с беременными женщинами для снижения риска передачи коронавируса плоду.

Ранее сообщалось, что в Москве открылась запись на сдачу на ПЦР-анализа на COVID-19. Пройти тестирование в столице можно в 162 взрослых поликлиниках и в 45 детских.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 13,1 миллиона случаев заражения, более 574 тысяч человек скончалось.

В России выявлено 746 369 случаев COVID-19, вылечились 523 249 человек, скончались 11 770.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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