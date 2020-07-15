Парижский Диснейленд снова открыт для посетителей

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Парижский Диснейленд возобновил работу. Из-за эпидемии коронавируса он оставался закрытым 4 месяца.

Чтобы попасть в парк развлечений, теперь необходимо заранее бронировать билеты и надевать маски, а объятия с диснеевскими героями временно запрещены, сообщает РИА Новости.

Для соблюдения социальной дистанции на аттракционах в парке ограничено количество посетителей в день. На территории комплекса установлено 2000 точек с антисептиком для рук, в частности на входе и выходе на аттракционы, в бутиках, ресторанах, концертных залах. Кроме того, администрация решила пока не проводить парады диснеевских героев и вечерние шоу, чтобы избежать столпотворения людей.

Сократилось количество посадочных мест в ресторанах парка, но блюда можно заказывать навынос. Уборка и дезинфекция на территории парка будет проводиться чаще.

Ранее сообщалось, что во Флориде, где фиксируется всплеск коронавируса, открыли Диснейленд. Парк простоял без дела 116 дней – это абсолютный рекорд за всю историю его существования.