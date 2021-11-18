Ветеринар оценил способность кошек заражать коронавирусом людей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ветеринар Николай Логинов рассказал Москве 24, что в своей практике не сталкивался с тем, чтобы домашние кошки болели человеческим коронавирусом.

Ранее ученые из США построили трехмерные модели белковых взаимодействий между коронавирусом и клетками-хозяевами разных животных. По итогу исследования были отобраны порядка 500 видов, контактирующих с человеком на регулярной основе, которые способны сами заражаться, а также передавать инфекцию людям. В этот список вошли и домашние кошки.





Николай Логинов ветеринар Да, у кошек есть свой кошачий коронавирус, и если они этим вирусом заболевают, то погибают как правило. Но являются ли они переносчиками и болеют ли человеческим коронавирусом – тут нужны серьезные большие исследования. Поэтому просто так огульно вкидывать информацию, что у кошек обнаружили коронавирус, я не понимаю, для чего это делается.

По словам ветеринара, масштабных исследований, которые бы действительно доказывали способность кошек переносить коронавирус и заражать им людей, на сегодняшний день нет.

"Нужно брать кошек разных пород, заражать их, смотреть: болеют-не болеют они этим вирусом. Таких работ у нас никто еще не проводил, потому что до сих пор с людьми разобраться не могут. Я думаю, когда с людьми разберутся, уже настанет время, когда можно будет начинать изучать возможность заболевания животных и переноса ими вируса. Это требует серьезных исследований", – подчеркнул Логинов.

Ранее ветеринары рассказали, каким образом можно выявить у питомца заражение коронавирусом. Если владелец сам переносит COVID-19 и при этом наблюдает у животного кашель, чихание, сонливость, тяжелое дыхание, то это может свидетельствовать о болезни любимца. Однако точно поставить диагноз получится только в ветклинике после забора материала у питомца из носа.