Кинологи призвали не давать снотворное собаке при путешествиях в самолете

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предостерег владельцев собак от седации животных перед путешествиями на самолете. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Нельзя отправлять спящую под препаратами собаку в багажное отделение. Любое седативное и снотворное средство можно давать собаке только строго после консультации с ветеринарным врачом", – заявил специалист.
Эксперт отметил, что самостоятельное введение каких-либо препаратов угрожает здоровью собаки.
Владимир Голубев добавил, что в рамках подготовки к перелету стоит хорошо выгулять питомца, а также не давать ему есть в течение некоторого времени.
Специалисты столичного комитета ветеринарии ранее объяснили, в каких случаях следует показать домашнее животное неврологу. В частности, следует обратить внимание на нарушение координации движений и на судороги у питомца.
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