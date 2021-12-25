Кинологи призвали не давать снотворное собаке при путешествиях в самолете

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предостерег владельцев собак от седации животных перед путешествиями на самолете. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Нельзя отправлять спящую под препаратами собаку в багажное отделение. Любое седативное и снотворное средство можно давать собаке только строго после консультации с ветеринарным врачом", – заявил специалист.

Эксперт отметил, что самостоятельное введение каких-либо препаратов угрожает здоровью собаки.

Владимир Голубев добавил, что в рамках подготовки к перелету стоит хорошо выгулять питомца, а также не давать ему есть в течение некоторого времени.

Специалисты столичного комитета ветеринарии ранее объяснили, в каких случаях следует показать домашнее животное неврологу. В частности, следует обратить внимание на нарушение координации движений и на судороги у питомца.