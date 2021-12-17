В Долгопрудном объяснили появление в городе розовых собак

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В подмосковном Долгопрудном дети покрасили собак в розовый цвет, это не первая подобная ситуация, сообщает РБК со ссылкой на МБУ "Благоустройство".

В учреждении уточнили, что если животных с такой шерстью найдут, их отмоют и сделают им все необходимые прививки.

"В прошлом году такая же ситуация была. В понедельник будет произведен выезд, обследование собачек. Если мы их найдем, то заберем и отмоем, сделаем все прививочки, вернем их обратно", – отмечается в сообщении.

В учреждении также добавили, что к ответственности никого привлекать не будут.

До этого в СМИ появилась информация о том, что местные жители предполагают, что шерсть собак окрасилась из-за работы фармацевтического завода. Однако позже замдиректора государственного научного центра НИОПИК Дмитрий Романов опроверг данные об опасных и вредных веществах на этом предприятии.

В феврале текущего года на шерсти бродячих собак из Дзержинска также обнаружили краситель. Целую стаю крашенных животных заметили на территории бывшего завода оргстекла.

Зоозащитники решили, что собаки извалялись в химикатах. Образцы шерсти отправили на исследование. Результаты показали, что это красящий пигмент под названием "берлинская лазурь" безопасен для животных.