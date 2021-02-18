На шерсти бродячих собак из Дзержинска обнаружили безопасный краситель

Ученые выяснили, почему бродячие собаки из Дзержинска стали синими. Целую стаю крашенных животных заметили на прошлой неделе на территории бывшего завода оргстекла.

Зоозащитники решили, что собаки извалялись в химикатах, и стали их спасать. Образцы шерсти отправили на исследование. Результаты показали, что это красящий пигмент под названием "берлинская лазурь", который безопасен.

Животных также отсмотрели ветеринары. В настоящее время собаки находятся в госпитале, для них ищут хозяев. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.