Обнаруженного в столичной квартире редкого техасского полоза передали в центр реабилитации

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В одной из столичных квартир обнаружили редкую белую змею. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
Информация о находке поступила в отдел обработки информации от Единой справочной службы мэрии. По месту вызова прибыли сотрудники департамента природопользования и охраны окружающей среды и приняли экзотическую змею. Ее отправили в центр реабилитации диких животных, где змею осмотрят специалисты.
Уточняется, что рептилия относится к виду Elaphe obsolete lindheimeri leucistic. Приблизительно она может вырасти до 2 метров. Такие змеи распространены в Северной Америке. По словам специалистов, рептилия не ядовита, но достаточно агрессивна.
Москвичи, которые обнаружили экзотическое или дикое животное, могут сообщить о нем в Единую справочную службу мэрии Москвы по телефону 8 (495) 777-77-77 или отправить сообщение через электронную приемную на портале мэра.
Ранее в Можайском городском округе жильцы дома поймали забравшуюся в квартиру змею. Пресмыкающееся загнали в трехлитровую банку и отдали спасателям.
Змея заползла в стоматологический кабинет в Москве
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