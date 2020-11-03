Змею поймали с помощью швабры в квартире под Можайском

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Можайском городском округе жильцы дома поймали забравшуюся в квартиру змею. Об этом пишет Агентство "Москва".

Известно, что инцидент случился в многоквартирном жилом доме.

"Хозяева обнаружили змею и обратились за помощью в единую службу спасения "Система-112". Рептилия, ползающая по комнате, повергла жителей квартиры в шок", – рассказали в пресс-службе областного ГКУ "Мособлпожспас".

Сообщается, что жильцам удалось поймать рептилию с помощью швабры. Пресмыкающееся загнали в трехлитровую банку и отдали спасателям.

В ведомстве отметили, что только эксперт способен определить, является ли пресмыкающееся ядовитым. По этой причине жильцам не стоило ловить змею своими силами.

"Незваным гостем оказался маисовый полоз "гутата". Этот вид змей не ядовит, однако кусается все равно очень больно", – подчеркнули спасатели.

Сейчас змею вернули хозяевам.

Ранее в автомобиль жителя Москвы заползла гадюка. Чтобы достать ее, спасателям пришлось разобрать машину.