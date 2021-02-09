В Рособранадзоре рассказали, как пройдет собеседование в девятых классах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Итоговое собеседование по русскому языку в девятых классах пройдет в очной форме в 70% регионов России, в остальных – в комбинированном формате с использованием дистанционных технологий. Об этом сообщается на сайте Рособрнадзора.

При этом в случае сохранения неблагоприятной эпидемиологической обстановки в 2021 году региональные власти смогут принять решение о проведении собеседования как в очном, так и в дистанционном формате.

Отмечается, что всего в итоговом собеседовании примут участие более 1,4 миллиона девятиклассников.

В ведомстве уточнили, что во всех пунктах проведения собеседования будут соблюдаться антиковидные меры в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Итоговое собеседование для девятиклассников проводится как обязательное уже третий год. Его успешная сдача является условием допуска к государственной итоговой аттестации.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что итоговое сочинение для 11-х классов состоится 5 апреля. По его словам, повторный перенос в случае неблагоприятной эпидобстановки пока не планируется. При этом власти будут принимать решение по ситуации.