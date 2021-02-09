В Рособранадзоре рассказали, как пройдет собеседование в девятых классах

11:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Итоговое собеседование по русскому языку в девятых классах пройдет в очной форме в 70% регионов России, в остальных – в комбинированном формате с использованием дистанционных технологий. Об этом сообщается на сайте Рособрнадзора.
При этом в случае сохранения неблагоприятной эпидемиологической обстановки в 2021 году региональные власти смогут принять решение о проведении собеседования как в очном, так и в дистанционном формате.
Отмечается, что всего в итоговом собеседовании примут участие более 1,4 миллиона девятиклассников.
В ведомстве уточнили, что во всех пунктах проведения собеседования будут соблюдаться антиковидные меры в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
Итоговое собеседование для девятиклассников проводится как обязательное уже третий год. Его успешная сдача является условием допуска к государственной итоговой аттестации.
Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что итоговое сочинение для 11-х классов состоится 5 апреля. По его словам, повторный перенос в случае неблагоприятной эпидобстановки пока не планируется. При этом власти будут принимать решение по ситуации.
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