Фото: портал мэра и правительства Москвы

Итоговое сочинение для 11-х классов состоится 5 апреля, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, повторный перенос в случае неблагоприятной эпидобстановки пока не планируется. При этом власти будут принимать решение по ситуации.

"Если увидим, что ситуация меняется, соответствующие решения будут приняты. Для нас важно обеспечить здоровье старшеклассников", – заявил Кравцов.

20 ноября в ведомстве подтвердили, что изменятся сроки написания итогового сочинения в 11-х классах. Изначально мероприятие планировалось на 2 декабря, однако из-за сложной эпидемиологической ситуации его перенесли.

Также известно, что сроки и формат проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) объявят до конца этого года.

При этом Рособрнадзор рассчитывает провести основной государственный экзамен (ОГЭ) для учеников 9-х классов в ранее установленные сроки – 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки – 10 марта и 17 мая 2021 года.