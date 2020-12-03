13:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Итоговое сочинение для 11-х классов состоится 5 апреля, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, повторный перенос в случае неблагоприятной эпидобстановки пока не планируется. При этом власти будут принимать решение по ситуации.
"Если увидим, что ситуация меняется, соответствующие решения будут приняты. Для нас важно обеспечить здоровье старшеклассников", – заявил Кравцов.
20 ноября в ведомстве подтвердили, что изменятся сроки написания итогового сочинения в 11-х классах. Изначально мероприятие планировалось на 2 декабря, однако из-за сложной эпидемиологической ситуации его перенесли.
Также известно, что сроки и формат проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) объявят до конца этого года.
При этом Рособрнадзор рассчитывает провести основной государственный экзамен (ОГЭ) для учеников 9-х классов в ранее установленные сроки – 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки – 10 марта и 17 мая 2021 года.
Итоговое собеседование для 9-х классов может пройти онлайн
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