В Минпросвещения опровергли слухи о тотальном переводе школ на шестидневку

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Планов о тотальном переводе российских школ на шестидневное обучение нет. Об этом заявили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"Информация о тотальном переходе школ на шестидневное обучение, распространяемая в ряде СМИ и социальных медиа о подобном переходе, а также тиражируемая в родительских чатах, не соответствует действительности", – сказали в ведомстве.

Там добавили, что вопросы составления учебных планов и графиков уроков находятся в ведении администрации школ. В настоящее время каких-либо нормативных изменений в этой части не предвидится.

Ранее сообщалось, что подведомственные Минобрнауки вузы могут возобновить очное обучение с 7 февраля. При этом рекомендовано учесть эпидемиологическую ситуацию в связи с коронавирусом в каждом регионе отдельно.

