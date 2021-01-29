Выпускные экзамены для одиннадцатиклассников пройдут с 24 по 28 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Государственные выпускные экзамены для учащихся 11-х классов, не планирующих поступать в вузы в этом году, пройдут с 24 по 28 мая 2021 года, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Для тех, кто не сможет попасть на экзамены в основные сроки по уважительным причинам, предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов. Он запланирован на 3–17 сентября. Сдавать выпускникам предстоит русский язык и математику.

Чтобы получить аттестат о среднем образовании, школьникам, не планирующим поступать в вузы, вместо ЕГЭ достаточно сдать государственный выпускной экзамен.

Тем же, кто хочет поступать в вузы, для получения аттестата надо удовлетворительно сдать ЕГЭ по русскому языку. По математике Единый госэкзамен в этом году отменили.

Процедура проведения ЕГЭ в 2021 году останется без изменений по сравнению с прошлым годом из-за необходимых противоэпидемиологических санитарных мер.

Основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный период – с 12 по 17 июля, досрочный период из-за коронавируса отменен.

Регистрация участников на Единый государственный экзамен завершится 1 февраля. Все, кто планирует сдавать ЕГЭ в Москве, могут подать заявление в электронном виде на портале mos.ru.

Итоговое сочинение или изложение 11-классники напишут во второй половине апреля. Оно является допуском учеников к государственной аттестации, которая пройдет в конце мая.