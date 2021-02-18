Ракова рассказала о снижении заболеваемости коронавирусом среди школьников

16:32
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Возвращение московских школьников к очному обучению не привело к ухудшению эпидситуации по коронавирусу. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 24".
"Уже прошел месяц, как ребята вернулись к очному обучению... Мы наблюдаем, что это не повлекло за собой ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации", – рассказала Ракова.
В целом заммэра отметила, что в столице во всех возрастных группах, включая детей, четвертую неделю идет спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. Она добавила, что среди детей младших классов спад заболеваемости составил 11%, а среди детей средних и старших классов – 30%.
В конце января замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина также рассказывала о стабильной ситуации в школах после выхода учащихся с каникул. По ее словам, превышения эпидемиологических порогов по ОРВИ и гриппу среди детей также нет.
С 18 января столичные школьники возобновили очные занятия. В образовательных учреждениях соблюдаются все правила профилактики. В частности, школьникам на входе измеряют температуру, в классах установлены дозаторы с антисептическим средством и бактерицидные лампы.
Также для обеспечения минимизации контактов между учащимися в учреждениях действует гибкий график работы, согласно которому у каждой параллели установлено свое время прихода в школу.
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