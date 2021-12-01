Ветеринары рассказали, когда следует показать питомца неврологу

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Одним из симптомов, указывающих на неврологическое расстройство, является нарушение координации движений, заявили Москве 24 в столичном комитете ветеринарии.

"Ветеринар-невролог выявляет и лечит заболевания, связанные с нарушениями в работе центральной и периферической нервных систем. Как правило, на прием попадают животные с опухолями, воспалениями нервной ткани, поражением головного или спинного мозга, эпилепсией, а также неврологическими расстройствами, вызванными болезнями межпозвоночных дисков и грыжей", – говорится в сообщении.

По словам экспертов, если питомец заваливается и падает или волочит лапы, стоит немедленно бить тревогу. О проблемах с нервной системой также свидетельствуют судороги, потеря сознания, неожиданные подергивания или хромота.

Ветеринар-невролог Станции по борьбе с болезнями животных СВАО Дмитрий Домаев отметил, что один и тот же симптом может указывать на разные заболевания.

"На приеме специалист соберет анамнез и выявит патологию, если такая имеется. Для постановки точного диагноза могут потребоваться сдача анализов и дополнительные диагностические исследования", – отметил он.

Специалист напомнил, что показывать животное врачу необходимо ежегодно и в целях профилактики. Это позволит контролировать состояние здоровья питомца.

В общей сложности в государственных клиниках Москвы работают пять ветеринаров-неврологов. Привести питомца на прием можно на Станцию по борьбе с болезнями животных СЗАО и СВАО, в Бабушкинскую ветеринарную лечебницу и в Центр экстренной ветеринарной помощи в ЗАО.

Записаться к ветеринару возможно онлайн на портале mos.ru, в мобильном приложении "Госуслуги Москвы" или по телефону +7 (495) 612-04-25.

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