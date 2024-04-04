Новости мира: тысячи сардин выбросило на берег Коста-Рики

Тысячи мертвых сардин заполнили несколько пляжей Коста-Рики. С начала марта 2024 года это уже второй массовый мор рыбы у побережья этой страны. Местные власти бьют тревогу. По словам экспертов, такое явление может быть связано не с загрязнением воды, а резким ростом густых водорослей.

Тем временем в Замбии разъяренный слон напал на машину с американскими туристами. Животное сначала долго преследовало автомобиль, а когда тот замедлился, догнало и несколько раз перевернуло машину. Одна из туристок погибла, еще трое ранены. Чем туристы так разгневали слона не сообщается.

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