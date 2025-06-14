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14 июня, 16:15

Происшествия

Ребенок получил травму после наезда электровелосипеда в Москве

Ребенок получил травму после наезда электровелосипеда в Москве

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В районе жилой застройки курьер на электровелосипеде сбил ребенка, который гулял с мамой и собакой. Очевидцы рассказали, что пострадавший получил травму головы. По их словам, ранее этого курьера уже предупреждали о слишком высокой скорости передвижения.

В случае легкого или среднего вреда здоровью, нарушителю грозит только штраф. Лишение свободы возможно лишь при тяжких последствиях, но и тогда чаще всего ограничивается уголовным делом со штрафом. В этой ситуации курьер не скрылся, а помог пострадавшему, что было отмечено как позитивный поступок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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