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14 июня, 09:45

Происшествия

На трассе "Уссури" произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей

На трассе "Уссури" произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей

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Серьезная авария произошла на трассе "Уссури" в Приморском крае. По предварительным данным, 41-летний водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником. Удар оказался настолько сильным, что оба автомобиля развернуло.

В результате ДТП водитель и пассажир легковушки погибли на месте до приезда скорой. Водитель внедорожника получил травмы и был госпитализирован. Как установили автоинспекторы, виновник аварии был лишен водительских прав.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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