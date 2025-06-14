Представитель Ирана в ООН заявил о 78 погибших в результате ударов Израиля

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По меньшей мере 78 человек погибли в Иране из-за израильских ракетных ударов. Об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совета Безопасности всемирной организации по ситуации вокруг эскалации конфликта между Израилем на Ираном, его слова приводит ТАСС.

Дипломат добавил, что в результате атак свыше 320 человек получили ранения. Подавляющее большинство из них – гражданские лица, в том числе женщины и дети.

Также представитель подчеркнул, что атаки Израиля против Ирана представляют собой акт государственного терроризма и вопиющее нарушение международного права. Эти действия равносильны объявлению войны, добавил он.

Израиль начал военную операцию "Восходящий лев" в ночь на 13 июня, нанеся удар по военным и ядерным объектам Ирана. В результате чего погибли начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, командующий штабом ПВО Голям Али Рашид и глава КСИР Хосейн Салами, а также несколько физиков-ядерщиков.

В ходе экстренного заседания ООН представитель России при организации Василий Небензя заявил, что под атакой Израиля оказались мирные иранские города, гражданская инфраструктура и мирные ядерные объекты, находящиеся под гарантиями Международного агентства по атомной энергии. По его словам, эта ничем не спровоцированная атака представляет собой грубое нарушение Устава ООН и норм международного права.