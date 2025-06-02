Daily Mail: в Индии врачи удалили из мозга ребенка 7-сантиметровый гвоздь

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Врачи из индийского штата Раджастан успешно провели сложную нейрохирургическую операцию 7-летнему мальчику, удалив из его мозга гвоздь длиной семь сантиметров. Об этом пишет Daily Mail.

Согласно данным местных СМИ, ребенок упал на металлический предмет, когда споткнулся во время игры рядом со стройкой. После это его срочно доставили в больницу в Джайпуре, где ему провели компьютерную томографию. В ходе обследования было обнаружено, что инородное тело проникло в мозг почти на пять сантиметров.

Операцию по извлечению провела группа хирургов под руководством доктора Санкета Шармы. Она длилась более четырех часов. Врачи отметили, что в ходе вмешательства им чудом удалось избежать повреждения жизненно важных центров мозга, затронутыми оказались только лобные доли, отвечающие за когнитивные функции.

"Это была очень рискованная операция", – подчеркнул Шарма.

В настоящее время состояние ребенка оценивается как стабильное, несмотря на то что его перевели в отделение интенсивной терапии для дальнейшего наблюдения. Врачи выражают осторожный оптимизм относительно полного восстановления пациента.

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