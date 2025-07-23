Столичные врачи укоротили женщине кишку

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Врачи городской клинической больницы № 29 имени Баумана обрезали женщине кишку, которая была длиннее нормы более чем в три раза, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

В сообщении уточняется, что пожилая женщина долгое время мучалась от постоянных болей в области живота. При обследовании медики обнаружили у женщины патологическое удлинение сигмовидной кишки – долихосигму.

Стандартная длина органа у здорового человека составляет 30 сантиметров, в то же время кишка женщины достигала 1 метра. Как поясняют врачи, это отклонение обычно является врожденным и во многих случаях не доставляет дискомфорта владельцу. Хирурги укоротили кишку и спустя несколько дней выписали женщину из больницы.

Ранее врачи детского клинического центра имени Рошаля удалили из бронхов 8-летнего мальчика пластиковый колпачок. На протяжении полугода от родителей ребенка поступали жалобы на затяжную пневмонию и частые респираторные инфекции. При обследовании медики также выявили воспаление в правом легком, где и находился колпачок. В настоящее время ребенок выписан из больницы и его жизни ничто не угрожает.