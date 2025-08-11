Фото: телеграм-канал "Андрей Тарасов"

В Кузбассе врачи спасли пациентку после 15-минутной остановки сердца. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал регионального министра здравоохранения Андрея Тарасова.

Мать троих детей вызвала скорую помощь после того, как почувствовала себя плохо. Прибывшие на место врачи зафиксировали у женщины обморочное состояние, одышку и пониженное артериальное давление.

В результате медики диагностировали у пациентки нарушение сердечной проводимости и перегрузку правых отделов сердца. В больнице женщину реанимировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Во время операции тромб, который был выявлен во время обследования, удалось растворить. Сейчас пациентка чувствует себя лучше. Она восстанавливается в отделении неотложной кардиологии. В ближайшее время мать троих детей будет выписана из медучреждения.

