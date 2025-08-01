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01 августа, 10:24

Общество

Московские врачи спасли мужчину с гигантской опухолью предстательной железы

Фото: 123RF/somchai20162516

Врачи городской клинической больницы имени Ерамишанцева удалили мужчине крупную опухоль предстательной железы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы, передает Агентство "Москва".

75-летний пациент поступил в больницу с увеличением предстательной железы, в 10 раз превышающем норму. Несмотря на гигантские размеры опухоли, медикам удалось удалить ее всего за несколько проколов. Уже через шесть дней мужчина пришел в норму и был выписан из больницы.

Ранее столичные врачи спасли 12-летную пациентку. Девочка жаловалась на резкие боли в животе. Из-за их интенсивности хирурги решили провести операцию незамедлительно.

При обследовании у пациентки обнаружили огромную кисту на яичнике диаметром 16 сантиметров и объемом 1,5 литра. Врачам удалось аккуратно удалить опухоль, не повредив жизненно важные органы.

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