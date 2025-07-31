Подмосковные хирурги удалили девочке огромную кисту, грозившую осложнениями

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В Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД) врачи провели успешную операцию по удалению огромной кисты яичника у 12-летней девочки. Об этом сообщает "Радио 1", ссылаясь на пресс-службу подмосковного Минздрава.

В ведомстве рассказали, что пациентку экстренно доставили в больницу с сильными болями в животе. Проведя обследование, врачи обнаружили у нее зрелую тератому. Это редкая опухоль, которая появляется из-за нарушений в развитии тканей во время беременности. Если вовремя не обратиться за помощью, опухоль может разорваться или стать злокачественной.

Из-за интенсивности болей хирурги решили провести операцию незамедлительно. Однако сложность заключалась в размере кисты (16 сантиметров и 1,5 литра) и ее расположении рядом с жизненно важными органами.

"Мы тщательно спланировали каждый этап операции, чтобы сохранить репродуктивную функцию юной пациентки и минимизировать риск осложнений", – рассказал заведующий детским хирургическим отделением МОЦОМД Владимир Трунов.

По его словам, для проведения операции была выбрана методика лапароскопии, при которой в брюшной стенке делаются небольшие проколы. Это позволяет значительно сократить период восстановления.

В настоящее время девочка уже находится дома, где будет проходить амбулаторное лечение и наблюдение. В Минздраве подчеркнули важность детской диспансеризации, пояснив, что регулярные осмотры помогают обнаружить заболевания на ранней стадии.

Ранее врачам Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ) удалось спасти подростка, который повредил ножом 6 сухожилий. Мальчик ранил себя лезвием, когда хотел выдернуть нож из дерева.

В результате он повредил сухожилия на трех пальцах кисти. Специалисты в течение четырех часов восстанавливали анатомию сухожилий. Операция прошла успешно.

