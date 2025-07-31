Россиянин умер и ожил 418 раз меньше чем за полгода

Фото: телеграм-канал "Пермский клинический кардиологический диспансер"

53-летний житель Перми пережил 418 остановок сердца за 4 месяца. Об этом рассказали в региональном клиническом кардиологическом диспансере, передает Life.ru.

После обширного инфаркта миокарда у мужчины на сердце образовался рубец, который спровоцировал тяжелую аритмию. Врачи попытались вылечить пациента стандартными методами, однако это не помогло. Тогда было принято решение установить мужчине кардиовертер-дефибриллятор. Предполагалось, что устройство проработает 5 лет, но уже через 4 месяца оно вышло из строя, успев зафиксировать 418 остановок сердца и вернуть его к работе электрическим разрядом.

"Это больно, иногда до потери сознания. Я дальше 10 метров от дома отойти не мог. Скорую вызывали едва ли не каждый день", – вспоминает пациент.

В последний месяц приступы случались до 10 раз в день. Вследствие этого мужчину экстренно доставили в Пермскую больницу санитарной авиацией. После пятичасовой операции состояние мужчины стабилизировалось. Ему поставили новый дефибриллятор. По прогнозам врачей, до полного восстановления еще несколько месяцев.

Ранее подмосковные врачи достали проволоку из живота мужчины. Как сообщается, пострадавший чистил газонокосилку металлической дисковой щеткой, и несколько кусочков проволоки отлетели в его сторону. Так как мужчина был без специальной защиты, один из обломков проник под кожу и вызвал воспаление.