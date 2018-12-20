Путин рассчитывает, что повышение НДС станет разовым

Владимир Путин рассчитывает, что повышение НДС в России станет разовым. Об этом президент сообщил на большой пресс-конференции.
Он подчеркнул, что, если налоги в каких-то регионах еще надо повысить, то это должно быть в порядке исключения и по согласованию с правительством.
По его словам, изменение ставки НДС сейчас необходимо в том числе для снижения ненефтегазового дефицита бюджета. Глава государства подчеркнул, что в начале 2019 года ожидается небольшой всплеск инфляции из-за повышения НДС. Однако он вскоре утихнет.
Прямую трансляцию с президентом РФ ведут Москва 24, Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", радиостанции "Маяк", "Вести ФМ", "Радио России" и сайт Вести.Ru.
Это первая пресс-конференция с момента вступления Путина на президентский пост на новый срок и 14-я с 2001 года. На встречу с президентом аккредитовалось рекордное количество журналистов – 1702.
Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время общения с журналистами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.
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