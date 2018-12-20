Путин заявил, что как порядочный человек должен будет жениться

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Владимир Путин заявил, что рано или поздно женится, "как это и положено порядочному человеку". Так президент ответил на вопрос журналиста, когда он женится и на ком.

Говоря об этом российский лидер не скрыл улыбки. В ответ он спросил у автора вопроса о том, женат ли он сам. Журналист заявил, что женат и не жалеет об этом.

"Хочет, чтоб мне было как и ему", – пошутил президент.

Прямую трансляцию пресс-конференции ведут Москва 24, Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", радиостанции "Маяк", "Вести ФМ", "Радио России" и сайт Вести.Ru.

Это первая пресс-конференция с момента вступления Путина на президентский пост на новый срок и 14-я с 2001 года. На встречу с президентом аккредитовалось рекордное количество журналистов – 1702.

Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время общения с журналистами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.