Путин рассказал о своем здоровье

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

В ходе большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что старается следить за состоянием своего здоровья.

Тема здоровья президента всплыла после того, как его пресс-секретарь Дмитрий Песков заметил в зале плакат с надписью "Как здоровье". Получившая право задать вопрос журналистка поинтересовалась, как себя чувствует глава государства.

"Не дождетесь", – ответил Путин, подчеркнул, что с его здоровьем все нормально благодаря занятиям спортом.

Президент также поблагодарил участницу пресс-конференции за заботу. "Слава богу, занимаюсь спортом, и все у меня в порядке, стараюсь за ним следить, за этим здоровьем. Но так же, как и все, в межсезонье могут быть какие-то грипп и что-то с этим связанное, но на сегодняшний день все в порядке", – заключил он.

С начала встречи с журналистами президент дал ответы на более чем 40 вопросов. Один из них задала журналистка из Дагестана, которая считает, что в российской рекламе снимаются в основном дети славянской внешности. Глава государства сказал, что ему так не кажется.

Местом проведения 14-й по счету конференции Владимира Путина стал Центр международной торговли на Краснопресненской набережной. На встречу с главой государства аккредитовалось рекордное число журналистов — 1702 человека.

Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время общения с журналистами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.

