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15:19

Путину не кажется, что в российской рекламе участвуют лишь дети славянской внешности

власть общество

15:19

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Владимир Путин не заметил, чтобы в рекламе на российских телеканалах участвовали только дети славянской внешности.

На большой пресс-конференции главы государства журналистка из Дагестана спросила, не кажется ли ему, что в рекламе по российскому телевидению показывают детей только славянского типа со светлыми глазами и волосами. По ее мнению, других типажей там нет.

"Нет, не кажется", – ответил президент. Он считает, что существование такой тенденции показалось журналистке.

Это первая пресс-конференция с момента вступления Путина на новый президентский срок и 14-я с 2001 года. Самой короткой по времени – 1 час 35 минут – была первая встреча президента с журналистами в 2001 году, самой продолжительной – 4 часа 40 минут – пресс-конференция 2008 года. C 2004 года общение главы государства с журналистами ежегодно продолжалось более трех часов.

Важнейшие заявления президента, сделанные во время общения с журналистами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.

власть общество

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