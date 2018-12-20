Путину не кажется, что в российской рекламе участвуют лишь дети славянской внешности

Владимир Путин не заметил, чтобы в рекламе на российских телеканалах участвовали только дети славянской внешности.
На большой пресс-конференции главы государства журналистка из Дагестана спросила, не кажется ли ему, что в рекламе по российскому телевидению показывают детей только славянского типа со светлыми глазами и волосами. По ее мнению, других типажей там нет.
"Нет, не кажется", – ответил президент. Он считает, что существование такой тенденции показалось журналистке.
Это первая пресс-конференция с момента вступления Путина на новый президентский срок и 14-я с 2001 года. Самой короткой по времени – 1 час 35 минут – была первая встреча президента с журналистами в 2001 году, самой продолжительной – 4 часа 40 минут – пресс-конференция 2008 года. C 2004 года общение главы государства с журналистами ежегодно продолжалось более трех часов.
Важнейшие заявления президента, сделанные во время общения с журналистами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.
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