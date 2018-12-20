Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:26

Продолжительность жизни в России составит 72,9 года – Путин

власть общество

12:26

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Продолжительность жизни российских граждан "чуть-чуть" увеличилась, поэтому в 2018 году она составит 72,9 года. Такое заявление Владимир Путин сделал на ежегодной пресс-конференции.

По словам главы государства, год назад этот показатель был равен 72,7 года. Президент подчеркнул, что вместе с увеличением продолжительности жизни отмечен и рост страховой пенсии. В 2017 году ее средний размер составлял 13 тысяч 677 рублей, а уже к концу нынешнего года он вырастет до 14 тысяч 163 рублей.

Прежде чем начать отвечать на вопросы журналистов, Путин поделился с собравшимися итогами года. Он обратил внимание, что за 10 месяцев текущего года ВВП вырос на 1,7%. Промышленное производство росло более быстрыми темпами, за январь–октябрь текущего года – на 2,9%, а по итогам года прогнозируется 3%.

Он добавил, что уровень безработицы в стране по итогам года снизится до 4,8%. По его словам, растет профицит торгового баланса, по итогам года ожидается 190 миллиардов долларов.

Местом 14-й по счету конференции Владимира Путина стал Центр международной торговли на Краснопресненской набережной. На мероприятие аккредитовалось рекордное число журналистов –1702 человека.

Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время общения с журналистами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.

власть общество

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика