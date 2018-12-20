Продолжительность жизни в России составит 72,9 года – Путин

Продолжительность жизни российских граждан "чуть-чуть" увеличилась, поэтому в 2018 году она составит 72,9 года. Такое заявление Владимир Путин сделал на ежегодной пресс-конференции.
По словам главы государства, год назад этот показатель был равен 72,7 года. Президент подчеркнул, что вместе с увеличением продолжительности жизни отмечен и рост страховой пенсии. В 2017 году ее средний размер составлял 13 тысяч 677 рублей, а уже к концу нынешнего года он вырастет до 14 тысяч 163 рублей.
Прежде чем начать отвечать на вопросы журналистов, Путин поделился с собравшимися итогами года. Он обратил внимание, что за 10 месяцев текущего года ВВП вырос на 1,7%. Промышленное производство росло более быстрыми темпами, за январь–октябрь текущего года – на 2,9%, а по итогам года прогнозируется 3%.
Он добавил, что уровень безработицы в стране по итогам года снизится до 4,8%. По его словам, растет профицит торгового баланса, по итогам года ожидается 190 миллиардов долларов.
Местом 14-й по счету конференции Владимира Путина стал Центр международной торговли на Краснопресненской набережной. На мероприятие аккредитовалось рекордное число журналистов –1702 человека.
Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время общения с журналистами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.
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