Путин начал пресс-конференцию с подведения итогов 2018 года

кадр телеканала Москва 24

В четверг, 20 декабря, стартовала большая ежегодная пресс-конференция президента России. Владимир Путин начал ее с подведения итогов уходящего 2018 года.

"За 10 месяцев текущего года ВВП вырос на 1,7 процента. Промышленное производство росло более быстрыми темпами, за январь-октябрь текущего года – 2,9 процента, по итогам года прогнозируется 3 процента", – сказал глава государства.

Он отметил, что к сентябрю инвестиции в основной капитал составили 4,1 процента. После длительного перерыва был зафиксирован рост реальных располагаемых доходов населения, он составит половину процента.

Президент особо подчеркнул, что реальный уровень зарплаты за первые 10 месяцев 2018 года увеличился на 7,4 процента. К концу года ожидается повышение на 7 процентов.

Путин добавил, что сокращается безработица. Если в 2017 году она побила свой исторический минимум (5,2 процента), то в 2018 году будет еще ниже, 4,8 процента. Растет профицит торгового баланса: по итогам года ожидается 190 миллиардов долларов. Президент подчеркнул, что впервые Россия имеет профицит с 2011 года, страна выйдет на профицитный федеральный бюджет в районе 2,1 процента. Также примерно на 22 процента вырос фонд национального благосостояния.

Владимир Путин 20 декабря дает большую пресс-конференцию по итогам года. Она проходит в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве.

На встречу с президентом аккредитовались рекордные 1702 журналиста. Их предварительно предупредили, что, если они хотят прийти с плакатами, то лучше делать их не больше формата A3, чтобы не загораживать обзор операторам и фотографам.

Это уже 14-я пресс-конференция Владимира Путина с 2001 года. В прошлом году президенту задали более 50 вопросов за 3 часа 50 минут. Самая продолжительная пресс-конференция произошла в 2008 году: она длилась 4 часа 40 минут.