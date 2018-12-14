Пресс-конференция Путина пройдет 20 декабря в Центре международной торговли

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Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина, которая назначена на 20 декабря, состоится в Центре международной торговли в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналистов предупредили, что, если они хотят прийти с плакатами, предпочтительно делать их формата A3, чтобы не мешать фотографам и операторам. В сообщении отмечается, что корреспонденты нередко берут с собой плакаты, чтобы быть заметнее и привлечь внимание президента для своего вопроса.

Ежегодная пресс-конференция президента России стартует в следующий четверг, 20 декабря, в 12:00 по московскому времени.

Путин проводит пресс-конференции с 2001 года. На встречу в 2017 году было аккредитовано рекордное число журналистов – 1640. Тогда главе государства задали более 50 вопросов за 3 часа 50 минут. Самая продолжительная пресс-конференция длилась 4 часа 40 минут, это было в 2008 году.