Названа дата большой пресс-конференции Путина

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина намечена на 20 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

Она начнется в 12:00 мск. Место проведения пока неизвестно. Заявки на аккредитацию от журналистов будут принимать до 7 декабря.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что пресс-конференция в прежнем формате состоится в декабре. В то же время оглашение Послания Федеральному Собранию, скорее всего, придется на 2019 год, добавил Песков.

Пресс-конференции для российских и иностранных журналистов глава государства проводит с 2001 года. На прошлогоднюю встречу с Путиным аккредитовалось рекордное число журналистов – 1640. Тогда главе государства задали более 50 вопросов за 3 часа 50 минут.

Самая продолжительная встреча с журналистами длилась 4 часа 40 минут, это было в 2008 году.