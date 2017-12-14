На пресс-конференцию Путина аккредитовались 1640 журналистов

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Последняя за третий президентский срок пресс-конференция Владимира Путина пройдет 14 декабря. На встречу аккредитовалось рекордное количество журналистов – 1640.

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отпечаток на мероприятие наложит предвыборная кампания. Выборы президента РФ должны пройти 18 марта 2018 года, официально эту дату назначит Совет Федерации 15 декабря.

Согласно приблизительным расчетам, обратиться к Путину сможет каждый 30-й журналист, сообщает газета "Известия". Уже подчеркивалось, что Кремль не режиссирует пресс-конференцию, но в общих чертах круг тем понятен, поскольку диктуется наиболее острыми на данный момент проблемами.

Большая пресс-конференция пройдет в Центре международной торговли (ЦМТ) на Краснопресненской набережной. Прямую трансляцию с мероприятия проведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и Первый канал, а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".

Журналистам вместе с бейджами выдали сувенирный набор в экостиле: папку, блокнот, ручку и настольный календарь на 2018 год.

Как сообщила пресс-служба Кремля, после общения с прессой Путина ждут и другие мероприятия 14 декабря. Глава государства будет участвовать в торжественном приеме в честь Дня Героев Отечества в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Кроме того президент выступит с речью в Государственном Кремлевском Дворце перед ветеранами и работниками оборонно-промышленного комплекса.