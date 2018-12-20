Безработица в России по итогам года снизится до 4,8% – Путин

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Безработица в России по итогам года снизится до 4,8%, сообщил Владимир Путин на большой пресс-конференции.

Он отметил, что уже в прошлом году безработица побила исторический минимум, составив 5,2%. "В этом году будет еще ниже", – сказал российский лидер.

Президент добавил, что растет профицит торгового баланса, по итогам года ожидается 190 миллиардов долларов.

Прежде чем начать отвечать на вопросы журналистов, Путин поделился итогами года. В частности, он рассказал, что за 10 месяцев текущего года ВВП вырос на 1,7%. Промышленное производство росло более быстрыми темпами, за январь–октябрь текущего года – на 2,9%, а по итогам года прогнозируется 3%.

Также президент сообщил, что за три квартала инвестиции в основной капитал составили 4,1%. После длительного перерыва зафиксирован и рост реальных доходов населения.

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