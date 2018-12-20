Путин резко опроверг запрет на хождение доллара

Путин прокомментировал ситуацию с долларом в России
Владимир Путин заявил, что объем расчетов России в долларах составляет около 69 процентов. По словам президента, это связано с экспортными контрактами по нефти. Об этом российский лидер заявил на ежегодной большой пресс-конференции.
По его словам, роль рубля как резервной валюты немного увеличится, а запрета на хождения доллара в стране нет и не будет.
Также президент отметил, что в России запретили табло с курсами валют на улицах из-за борьбы с нелегальными обменниками.
"Реклама обменных курсов на обменниках связана только с одним – с борьбой с нелегальными конторами по обмену денег. Это просто наведение порядка в сфере финансового оборота, денежного оборота, борьба с "серыми" конторами, действующими в этой области. Не более того", – сказал российский лидер.
Пресс-конференция президента РФ началась 20 декабря в 12:00. На мероприятие аккредитованы 1702 журналиста. Это четырнадцатая пресс-конференция Путина с 2001 года.
Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время общения с журналистами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.
Путин прокомментировал ситуацию с долларом в России
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