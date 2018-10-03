Путин уверен в правильности изменений в пенсионном законодательстве

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Владимир Путин заявил, что изменения в пенсионном законодательстве, которые произошли в 2018 году, являются правильной стратегией. Он заявил об этом на большой пресс-конференции, проходящей в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве.

Президент напомнил, что в начале 2000-х годов выступал против любых реформ в пенсионном законодательстве, но тогда это сделать было невозможно.

"Я и сейчас считаю, что правильная позиция выбрана. Средняя продолжительность жизни была у нас низкая – 65 лет, соотношение количества неработающих к работающим было другое, более-менее приемлемое. Сейчас кардинально все поменялось. Тенденции такие, что количество работающих становится все меньше и меньше, а количество неработающих пенсионеров увеличивается. От этого никуда не деться. Я прекрасно отдавал себе отчет в том, как люди будут реагировать. Если бы не сложившиеся тенденции, я бы никогда не позволил это сделать", – пояснил президент.

По его словам, он заранее знал, что изменения в пенсионном законодательстве будут критиковать и оно вызовет волну общественных обсуждений. Однако реформа была неизбежна и необходима. Президент добавил, что через 5-7 лет в любом случае пришлось бы проводить реформы пенсионного законодательства, но уже без сохранения льгот.

Путин уверен в правильности решения о пенсионном законодательстве

Также президент заявил, что экономической политикой развалили СССР, "а потом в 1990-е годы чуть не развалили Россию". Эту ситуацию удалось удержать, купировать, и теперь страна только крепнет и развивается.

3 октября 2018 года был подписан закон о внесении изменений в пенсионное законодательство. Он предусматривает с 2019 года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. В законе учтены меры по защите людей предпенсионного возраста.

Ранее в ходе пресс-конференции Владимир Путин заявил, что основой укрепления страны должен быть патриотизм. Насчет российской экономики и ее развития в ближайшее время президент сообщил, что в начале 2019 года может случиться незначительный всплеск инфляции из-за повышения НДС, который потом утихнет.

Прямой эфир ежегодной пресс-конференции президента России транслируется на телеканале Москва 24. На мероприятие аккредитованы 1702 журналиста.

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