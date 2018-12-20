Путин назвал патриотизм основой укрепления государства

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Основой укрепления государства должен быть патриотизм, заявил Владимир Путин, подчеркнув, что речь идет о самом благородном смысле этого слова.

На пресс-конференции, которая 20 декабря проходит в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной, президенту РФ напомнили, что на заседании президентского Совета по культуре и искусству российский кинорежиссер Андрей Кончаловский сказал, что, по его мнению, сейчас нет большой идеи развития России. В ответ на это глава государства сказал, что не раз упоминал патриотизм в качестве основы укрепления страны.

Путин подчеркнул, что у Кончаловского есть свое мнение, которое он "не стесняется формулировать". "Не приспосабливается, он говорит так, как думает", – сказал российский лидер.

Ранее Путин заверил собравшихся представителей прессы, что не обеспокоен некоторым замедлением роста производства в области сельского хозяйства. Он напомнил, аграрии вынуждены работать в сложных условиях.

Трансляцию большой пресс-конференции, на которую аккредитовались 1702 журналиста, ведут Москва 24, Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ", "Радио России" и сайт Вести.Ru.

Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время общения с журналистами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.