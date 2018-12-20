Путин оценил замедление темпов роста в аграрной сфере

Фото: телеканал Москва 24

Владимир Путин заявил, что не обеспокоен некоторым замедлением роста производства в области сельского хозяйства. В ходе большой пресс-конференции глава государства напомнил, что российские аграрии вынуждены работать в сложных условиях.

"Что касается снижения темпов роста, они есть", – подчеркнул президент. "Беспокоит нас или нет? Нет, не беспокоит", – ответил он. По словам Путина, в России "никакие не тепличные условия, наши сельхозпроизводители работают в сложных условиях", с чем и связано замедление роста.

14-я большая пресс-конференция Владимира Путина проходит в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. На встречу с президентом аккредитовалось рекордное количество представителей СМИ – 1702 журналиста. Трансляцию ведут Москва 24, Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ", "Радио России" и сайт Вести.Ru.

Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время общения с журналистами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.