Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

14:12

Путин оценил замедление темпов роста в аграрной сфере

власть экономика

14:12

Поделиться в социальных сетях:

Фото: телеканал Москва 24

Владимир Путин заявил, что не обеспокоен некоторым замедлением роста производства в области сельского хозяйства. В ходе большой пресс-конференции глава государства напомнил, что российские аграрии вынуждены работать в сложных условиях.

"Что касается снижения темпов роста, они есть", – подчеркнул президент. "Беспокоит нас или нет? Нет, не беспокоит", – ответил он. По словам Путина, в России "никакие не тепличные условия, наши сельхозпроизводители работают в сложных условиях", с чем и связано замедление роста.

14-я большая пресс-конференция Владимира Путина проходит в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. На встречу с президентом аккредитовалось рекордное количество представителей СМИ – 1702 журналиста. Трансляцию ведут Москва 24, Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ", "Радио России" и сайт Вести.Ru.

Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время общения с журналистами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.

власть экономика

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика