Путин отметил нарастание тенденции недооценки угрозы ядерной войны

В мире наблюдается развал системы контроля над вооружениями, при этом нарастает тенденция недооценки угрозы ядерной войны. Такое заявление Владимир Путин сделал на ежегодной пресс-конференции.
Глава государства подчеркнул, что с появлением нового оружия оружия, Россия получила преимущество, но в целом это не более, чем сохранение паритета. Путин заверил, что власти знают, как обеспечить безопасность страны. "Пусть потом не пищат, мы обеспечиваем свою безопасность", – сказал президент.
Он добавил, что снижение порога контроля за вооружениями способно привести к глобальной ядерной катастрофе. Путин обратил внимание собравшихся журналистов, что опасность представляет и использование баллистических ракет в неядерном исполнении.
Рассуждая об угрозе ядерной катастрофы, российский лидер выразил надежду, что человечеству хватит чувства самосохранения, и до крайностей не дойдет.
"Это кажется невозможным или чем-то уже не таким важным, а между тем, если не дай бог что-то подобное возникнет, это может привести к гибели всей цивилизации, а может быть, и планеты. Поэтому вопросы серьезные, и очень жаль, что такая тенденция недооценки имеет место быть и даже нарастает", – отметил глава РФ.
Ранее в ходе пресс-конференции Путин заявил, что в 2018 году реальные доходы населения могут вырасти на 0,5% после длительного периода снижения.
Четырнадцатая пресс-конференция главы государства проходит в в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. Аккредитацию на мероприятие получили 1702 журналиста. Это рекордное количество представителей СМИ за всю историю общения Путина с прессой.
Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время общения с журналистами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.