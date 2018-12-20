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12:47

Путин отметил нарастание тенденции недооценки угрозы ядерной войны

власть безопасность

12:47

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телеканал Москва 24

В мире наблюдается развал системы контроля над вооружениями, при этом нарастает тенденция недооценки угрозы ядерной войны. Такое заявление Владимир Путин сделал на ежегодной пресс-конференции.

Глава государства подчеркнул, что с появлением нового оружия оружия, Россия получила преимущество, но в целом это не более, чем сохранение паритета. Путин заверил, что власти знают, как обеспечить безопасность страны. "Пусть потом не пищат, мы обеспечиваем свою безопасность", – сказал президент.

Он добавил, что снижение порога контроля за вооружениями способно привести к глобальной ядерной катастрофе. Путин обратил внимание собравшихся журналистов, что опасность представляет и использование баллистических ракет в неядерном исполнении.

Рассуждая об угрозе ядерной катастрофы, российский лидер выразил надежду, что человечеству хватит чувства самосохранения, и до крайностей не дойдет.

"Это кажется невозможным или чем-то уже не таким важным, а между тем, если не дай бог что-то подобное возникнет, это может привести к гибели всей цивилизации, а может быть, и планеты. Поэтому вопросы серьезные, и очень жаль, что такая тенденция недооценки имеет место быть и даже нарастает", – отметил глава РФ.

Ранее в ходе пресс-конференции Путин заявил, что в 2018 году реальные доходы населения могут вырасти на 0,5% после длительного периода снижения.

Четырнадцатая пресс-конференция главы государства проходит в в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. Аккредитацию на мероприятие получили 1702 журналиста. Это рекордное количество представителей СМИ за всю историю общения Путина с прессой.

Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время общения с журналистами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.

власть безопасность

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