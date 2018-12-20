Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:40

Реальные доходы населения вырастут на 0,5% в 2018 году – Путин

власть

12:40

Поделиться в социальных сетях:

Фото: телеканал Москва 24

В России реальные доходы населения могут вырасти в 2018 году на 0,5% после длительного периода снижения. Об этом заявил Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

"По последним данным, он составит где-то 0,5%. Надеюсь, что эта тенденция сохранится: растет реальная заработная плата – по итогам 10 месяцев на 7,4%, а по итогам года ожидается рост на 6,9-7%", – сказал Путин.

Большая пресс-конференция Владимира Путина проходит в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. На мероприятие аккредитовались 1702 журналиста. Это рекордное количество.

Первая большая пресс-конференция российского лидера прошла 18 июля 2001 года. На встречу с президентом в прошлом году было аккредитовано 1640 журналистов. Тогда Путину задали более 50 вопросов за 3 часа 50 минут. Самая продолжительная пресс-конференция длилась 4 часа 40 минут, это было в 2008 году.

Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время общения с журналистами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.

власть

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика