Реальные доходы населения вырастут на 0,5% в 2018 году – Путин

Фото: телеканал Москва 24

В России реальные доходы населения могут вырасти в 2018 году на 0,5% после длительного периода снижения. Об этом заявил Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

"По последним данным, он составит где-то 0,5%. Надеюсь, что эта тенденция сохранится: растет реальная заработная плата – по итогам 10 месяцев на 7,4%, а по итогам года ожидается рост на 6,9-7%", – сказал Путин.

Большая пресс-конференция Владимира Путина проходит в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. На мероприятие аккредитовались 1702 журналиста. Это рекордное количество.

Первая большая пресс-конференция российского лидера прошла 18 июля 2001 года. На встречу с президентом в прошлом году было аккредитовано 1640 журналистов. Тогда Путину задали более 50 вопросов за 3 часа 50 минут. Самая продолжительная пресс-конференция длилась 4 часа 40 минут, это было в 2008 году.

Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время общения с журналистами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.