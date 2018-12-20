Путин высказался о последствиях выхода США из ДРСМД

Фото: телеканал Москва 24

Трудно прогнозировать последствия выхода США из Договора о ликвидации средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил Владимир Путин на большой пресс-конференции.

"Сейчас (США) делают еще один шаг – выходят из ДРСМД. Что будет с этим? Очень трудно себе представить, как будет развиваться ситуация дальше. А если эти ракеты появятся в Европе, что нам делать?" – задался вопросом Путин.

По его словам, России надо будет обеспечить свою безопасность. Он напомнил, Договор являлся краеугольным камнем сдерживания в сфере нераспространения ядерного оружия и сдерживания гонки вооружений. Президент подчеркнул, что РФ вынуждена была ответить созданием новых систем оружия по преодолению этих систем ПРО.

"Теперь мы слышим, что Россия получила преимущество. Да, это правда, таких систем оружия пока в мире нет. Они будут у ведущих держав, но пока – нет", – заявил он.

Президент заметил, что в целом это преимущество – лишь просто элемент сдерживания.

Прямую трансляцию пресс-конференции ведут Москва 24, Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", радиостанции "Маяк", "Вести ФМ", "Радио России" и сайт Вести.Ru.

Это первая пресс-конференция с момента вступления Путина на президентский пост на новый срок и 14-я с 2001 года. На встречу с президентом аккредитовалось рекордное количество журналистов – 1702.

Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время общения с журналистами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.