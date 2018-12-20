Путин назвал два главных события последнего времени

Владимир Путин заявил, что в России самыми важными событиями в этом году стали выборы президента РФ и чемпионат мира по футболу 2018. Об этом российский лидер сказал в ходе большой пресс-конференции, которая проходит в Москве.
Выборы президента РФ состоялись 18 марта 2018 года. 23 марта Центральная избирательная комиссия объявила официальные итоги голосования. Владимир Путин одержал победу, набрав 76,69% голосов.
7 мая Владимир Путин в четвертый раз стал президентом России.
Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победителем стала сборная Франции: она обыграла команду Хорватии со счетом 4:2 в финале турнира.
Суммарный эффект чемпионата мира по футболу на ВВП России за 2013–2018 годы составил 952 миллиарда рублей или около процента годового ВВП страны.
Пресс-конференция президента России началась 20 декабря в 12:00. На мероприятие аккредитованы 1702 журналиста. Это четырнадцатая пресс-конференция Путина с 2001 года.
Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время общения с журналистами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.
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