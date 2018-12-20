Без человеческого капитала прорыв невозможен – Путин

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Владимир Путин, говоря о выполнении национальных проектов, отметил, что невозможно добиться результатов без постановки целей и человеческого капитала.

"Без постановки целей невозможно добиться конечного результата, поэтому было создано 12 нацпроектов – в сфере науки, здравоохранения, образования. Без человеческого капитала прорыв невозможен", – сказал глава государства на большой пресс-конференции.

По его словам, нацпроекты необходимы РФ, чтобы совершить "прыжок" в новый технологический уклад. Президент отметил, что на них заложено 20,8 трлн рублей. На развитие инфраструктуры заложено 6,5 трлн рублей.

"Вы сказали, что некоторые сомневаются в том, нужны ли они вообще. Я уже говорил об этом много раз, хочу повторить, нам нужен прорыв, нам нужно прыгнуть в новый технологический уклад. Без этого у страны нет будущего. Это принципиальный вопрос, мы должны это понимать", – заявил президент, отвечая на соответствующий вопрос.

Большая пресс-конференция Владимира Путина проходит в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. На мероприятие аккредитовались 1702 журналиста. Это рекордное количество.

Первая большая пресс-конференция российского лидера прошла 18 июля 2001 года. На встречу с президентом в прошлом году было аккредитовано 1640 журналистов. Тогда Путину задали более 50 вопросов за 3 часа 50 минут. Самая продолжительная пресс-конференция длилась 4 часа 40 минут, это было в 2008 году.

Портал Москва 24 ведет прямую трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.