Без человеческого капитала прорыв невозможен – Путин

Владимир Путин, говоря о выполнении национальных проектов, отметил, что невозможно добиться результатов без постановки целей и человеческого капитала.
"Без постановки целей невозможно добиться конечного результата, поэтому было создано 12 нацпроектов – в сфере науки, здравоохранения, образования. Без человеческого капитала прорыв невозможен", – сказал глава государства на большой пресс-конференции.
По его словам, нацпроекты необходимы РФ, чтобы совершить "прыжок" в новый технологический уклад. Президент отметил, что на них заложено 20,8 трлн рублей. На развитие инфраструктуры заложено 6,5 трлн рублей.
"Вы сказали, что некоторые сомневаются в том, нужны ли они вообще. Я уже говорил об этом много раз, хочу повторить, нам нужен прорыв, нам нужно прыгнуть в новый технологический уклад. Без этого у страны нет будущего. Это принципиальный вопрос, мы должны это понимать", – заявил президент, отвечая на соответствующий вопрос.
Большая пресс-конференция Владимира Путина проходит в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. На мероприятие аккредитовались 1702 журналиста. Это рекордное количество.
Первая большая пресс-конференция российского лидера прошла 18 июля 2001 года. На встречу с президентом в прошлом году было аккредитовано 1640 журналистов. Тогда Путину задали более 50 вопросов за 3 часа 50 минут. Самая продолжительная пресс-конференция длилась 4 часа 40 минут, это было в 2008 году.
Портал Москва 24 ведет прямую трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.
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