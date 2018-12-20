Путин назвал санкции политическим русофобским подходом для сдерживания РФ

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Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в британском Солсбери жив, однако санкции в отношении России не утихают, сообщил Владимир Путин на пресс-конференции. Он назвал это политизированным русофобским подходом для сдерживания РФ.

"Не было бы Скрипалей, что-нибудь другое придумали бы. А цель только одна – сдержать развитие России как возможного конкурента. Других целей я не вижу", – сказал российский лидер.

По мнению президента, нет никакой логики по введению против России санкций по делу Сергея Скрипаля. Он объяснил, что Скрипаль не погиб, однако против России ввели санкции, зато смерть журналиста Джамиля Хашукджи является установленным фактом, однако никаких санкций по этому поводу против кого-либо не последовало.

"Россия почти всю свою жизнь, всю свою историю живет так или иначе в каких-то ограничениях и санкциях", – заключил президент.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон обвинил в этом Россию, Москва это категорически отрицает.

Прямую трансляцию пресс-конференции ведут Москва 24, Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", радиостанции "Маяк", "Вести ФМ", "Радио России" и сайт Вести.Ru.

Это первая пресс-конференция с момента вступления Путина на президентский пост на новый срок и 14-я с 2001 года. На встречу с президентом аккредитовалось рекордное количество журналистов – 1702.

Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время общения с журналистами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.